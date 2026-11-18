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NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 36-ročnom Petrovi Nevolnom z Bratislavy
Muž má ryšavé vlasy i bradu a modré oči. Je chudej postavy a výšky 180 centimetrov.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Polícia pátra po 36-ročnom Petrovi Nevolnom z Bratislavy. Verejnosť v tejto súvislosti žiada o pomoc. Nezvestného muža naposledy videli v stredu o 10.00 h v priestoroch zdravotníckeho zariadenia. Odtiaľ odišiel a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Muž má ryšavé vlasy i bradu a modré oči. Je chudej postavy a výšky 180 centimetrov. Naposledy mal oblečenú mikinu na zips vo vojenskom štýle, tepláky tmavomodrej alebo čiernej farby a tenisky, priblížila hovorkyňa.
Občania môžu akékoľvek informácie k pobytu a pohybu osoby oznámiť polícii na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.
Muž má ryšavé vlasy i bradu a modré oči. Je chudej postavy a výšky 180 centimetrov. Naposledy mal oblečenú mikinu na zips vo vojenskom štýle, tepláky tmavomodrej alebo čiernej farby a tenisky, priblížila hovorkyňa.
Občania môžu akékoľvek informácie k pobytu a pohybu osoby oznámiť polícii na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.