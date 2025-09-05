< sekcia Regióny
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po 57-ročnom Alexandrovi Rafaelovi z Pezinka
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku žiada o pomoc verejnosť pri pátraní po 57-ročnom Alexandrovi Rafaelovi z Pezinka. Naposledy ho videli v nedeľu 17. augusta o 7.00 h v nocľahárni na Bratislavskej ulici v Pezinku, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy.
Nezvestný má výšku 180 centimetrov, zavalitú postavu, šedivé krátke vlasy, hnedé oči, šedivú bradu a fúzy. Taktiež má ochorenie kože vitiligo na krku a rukách a nosí dioptrické okuliare. Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti polície.
