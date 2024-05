Pomôžete polícii? Pátra po 61-ročnom Pavlovi z Rimavskej Soboty

Rimavská Sobota 22. mája (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 61-ročnom Pavlovi z Rimavskej Soboty. Muž mal začiatkom mája odísť z Ostravy na bicykli do Hodejova, doposiaľ o ňom nie sú žiadne informácie. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



Nezvestný 61-ročný Pavol podľa polície vyrazil z Ostravy na bicykli 3. mája, smerovať mal do obce Hodejov v okrese Rimavská Sobota. "Od uvedenej doby neprišiel do miesta určenia ani o sebe nedal vedieť, kde sa nachádza. Ide o osobu bez prístrešia a je predpoklad, že za bicyklom ťahá dvojkolesovú káričku," priblížila polícia.



Nezvestný muž je štíhlej postavy, má vzpriamené držanie tela, hnedé oči, dlhé šedivé vlasy po plecia a dlhšiu šedivú bradu. Má približne 68 kilogramov a trpí poruchou reči. Polícia žiada občanov, aby akékoľvek informácie o nezvestnom oznámili na telefónnom čísle 158.