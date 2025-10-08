Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pátrajú po 15-ročnom nezvestnom Lukášovi Ištokovi z Považskej Bystrice

na snímke 15-ročný Lukáš Ištok z Považskej Bystrice. Foto: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj

Ištok odišiel z miesta bydliska na neznáme miesto, doteraz o sebe nepodal žiadnu správu a jeho súčasný pobyt je neznámy.

Autor TASR
Považská Bystrica 8. októbra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 15-ročnom Lukášovi Ištokovi z Považskej Bystrice. Nezvestný je od 7. októbra. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Nezvestný je vysoký asi 176 centimetrov, štíhlej postavy. Má tmavohnedé vlasy krátkeho strihu s dlhšou ofinou. Naposledy mal oblečenú prešívanú bundu, bledosivú mikinu s kapucňou, čierne nohavice a čiernu šiltovku. Mal so sebou batoh tmavej farby a čiernu cestovnú tašku.

Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte je možné podať na telefónnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR - Trenčiansky kraj,“ informuje polícia.

.

