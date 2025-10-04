< sekcia Regióny
Polícia pátra po nezvestnom Marekovi z B. Bystrice, nevrátil sa domov
Autor TASR
Banská Bystrica 4. októbra (TASR) - Polícia pátra po 18-ročnom Marekovi z Banskej Bystrice, ktorý sa nevrátil domov a nedal o sebe ani vedieť od piatka (3. 10.) popoludnia. Polícia prijala informáciu o jeho nezvestnosti v sobotu v skorých ranných hodinách. TASR o tom informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.
„Mladého muža naposledy videli v piatok v ranných hodinách, keď odišiel z domu do autoškoly. Predpoludním mal ešte kontaktovať telefonicky príbuzných a odvtedy nepodal o sebe žiadnu správu. Ako uvádzajú jeho príbuzní, nikdy pretým sa nestalo, že by sa Marek nevrátil domov a nedal o sebe vedieť. Majú o neho strach,“ uviedla Kováčiková.
Nezvestný mal naposledy na sebe oblečenú svetlosivú mikinu, svetlomodré rifle, obuté mal biele tenisky a so sebou červený ruksak.
Ak by niekto vedel poskytnúť akékoľvek informácie o mladíkovi, ktoré by mohli napomôcť k jeho vypátraniu, nech kontaktuje políciu na telefónnom čísle 158.
