NEVIDELI STE HO? Polícia pátra po nezvestnom Mariánovi z obce Šuňava
Je vysoký 184 centimetrov, štíhlej postavy. Má modré oči a krátke hnedé vlasy.
Autor TASR
Šuňava 27. januára (TASR) - Polícia pátra po nezvestnom Mariánovi z obce Šuňava v okrese Poprad. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že 32-ročného muža naposledy videli ešte 2. januára v mieste svojho bydliska.
Odvtedy sa domov nevrátil a od piatka (24. 1.) o sebe nepodal správu. Je vysoký 184 centimetrov, štíhlej postavy. Má modré oči a krátke hnedé vlasy. Nie je známe, čo mal oblečené, uviedla polícia.
Akékoľvek poznatky o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na linke 158, na ktoromkoľvek oddelení polície, alebo správou na oficiálnej stránke KR PZ na sociálnej sieti.
