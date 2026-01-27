Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEVIDELI STE HO? Polícia pátra po nezvestnom Mariánovi z obce Šuňava

Snímka hľadaného muža. Foto: FB Polícia SR - Prešovský kraj

Je vysoký 184 centimetrov, štíhlej postavy. Má modré oči a krátke hnedé vlasy.

Autor TASR
Šuňava 27. januára (TASR) - Polícia pátra po nezvestnom Mariánovi z obce Šuňava v okrese Poprad. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že 32-ročného muža naposledy videli ešte 2. januára v mieste svojho bydliska.

Odvtedy sa domov nevrátil a od piatka (24. 1.) o sebe nepodal správu. Je vysoký 184 centimetrov, štíhlej postavy. Má modré oči a krátke hnedé vlasy. Nie je známe, čo mal oblečené, uviedla polícia.

Akékoľvek poznatky o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na linke 158, na ktoromkoľvek oddelení polície, alebo správou na oficiálnej stránke KR PZ na sociálnej sieti.


