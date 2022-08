NEZVESTNÝ MUŽ: Polícia pátra po Michalovi Polkorábovi z Cífera

Trnava 12. augusta (TASR) - Polícia vyhlásila pátranie po 43-ročnom Michalovi Polkorábovi z Cífera pri Trnave. Naposledy ho videli v stredu (10. 8.) doma, následne odišiel na neznáme miesto a nikomu o sebe nedal vedieť. So sebou si nevzal ani doklady či mobilný telefón. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



Michal Polkoráb je 170 centimetrov vysoký, štíhlej postavy, má hnedé nakrátko ostrihané vlasy. Poznať sa ho v súčasnosti dá aj podľa podliatiny pod okom, ktorú má z nedávneho úrazu. Charakteristickým znakom je aj to, že pri chôdzi mierne kríva. "Kto nezvestného videl alebo vie, kde by sa mohol zdržiavať, nech ihneď kontaktuje políciu na čísle 158 alebo nám napíše súkromnú správu na náš Facebook Polícia SR – Trnavský kraj," dodala hovorkyňa.