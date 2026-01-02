Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEVIDELI STE HO? Polícia pátra po nezvestnom občanovi Ukrajiny

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj

Nezvestný muž sa 26. decembra 2025 nachádzal okolo 12.00 h na hlavnej vlakovej stanici v Bratislave.

Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Bratislavskí policajti pátrajú po 46-ročnom občanovi Ukrajiny. Nezvestný Mykhailo Khyla má trvalé bydlisko v Maďarsku. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.

Nezvestný muž sa 26. decembra 2025 nachádzal okolo 12.00 h na hlavnej vlakovej stanici v Bratislave. Tam čakal na vlak smerujúci do Maďarska. „Nezvestný o sebe od tohto momentu nepodal žiadnu informáciu a miesto jeho súčasného pohybu alebo pobytu nie je známe,“ uviedla polícia.

Na sociálnej sieti preto zverejnila mužovu fotografiu a prosí ľudí o pomoc. Akékoľvek informácie k jeho súčasnému pobytu a pohybu možno oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.

