NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Samuelovi Polanskom

Prievidza 30. apríla (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 20-ročnom Samuelovi Polanskom. Nezvestný je od 25. apríla. Mladíka naposledy videla jeho matka, keď odišiel z miesta svojho bydliska na vlak do Prievidze, odkiaľ mal cestovať do školy do Šale. Doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy. TASR o tom v utorok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.



Nezvestný je vysoký 174 centimetrov, má podlhovastú tvár, tmavohnedé krátke vlasy, hnedé oči a tetovanie koňa na ľavej ruke. Naposledy mal na sebe oblečenú bielu mikinu a modré nohavice. Obuté mal tenisky čiernej farby.



Akékoľvek informácie o pobyte alebo pohybe nezvestnej osoby je možné oznámiť na čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke Polícia SR – Trenčiansky kraj na sociálnej sieti, vyzvala verejnosť Krajčíková.