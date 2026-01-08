< sekcia Regióny
Polícia pátra po nezvestnom Vladimírovi Rusňákovi z Bratislavy
Polícia spresnila, že nezvestný je vysoký 178 centimetrov a obéznej postavy. Má krátke čierne vlasy a tetovanie na ľavej strane krku.
Autor TASR
Bratislava 8. januára (TASR) - Polícia pátra po nezvestnom 28-ročnom Vladimírovi Rusňákovi z Bratislavy. Naposledy ho videli 12. decembra na Betliarskej ulici v Petržalke. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
Dodala, že nezvestný o sebe nepodal od uvedeného času žiadnu informáciu a miesto jeho súčasného pohybu alebo pobytu nie je známe. Polícia spresnila, že nezvestný je vysoký 178 centimetrov a obéznej postavy. Má krátke čierne vlasy a tetovanie na ľavej strane krku.
Polícia vyzýva, že akékoľvek poznatky k nezvestnému môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti polície.
