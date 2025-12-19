Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
19. december 2025
NEVIDELI STE ICH? Pátrajú po nezvestných súrodencoch Biharyových

Osoby v pátraní. Foto: Polícia

Janka Biharyová má 175 centimetrov. Je zavalitej postavy. Má čierne dlhé vlasy a hnedé oči. Ľuboš Jozef Bihary má 180 centimetrov a je zavalitej postavy. Má čierne krátke vlasy a hnedé oči.

Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Bratislavská krajská polícia pátra po nezvestných súrodencoch z Pezinka. Ide o 17-ročného Ľuboša Jozefa Biharyho a 16-ročnú Janku Biharyovú. Informovala o tom na sociálnej sieti.

„Obaja súrodenci boli naposledy videní v mieste trvalého bydliska dňa 17. decembra, odkiaľ vo večerných hodinách odišli a doposiaľ o sebe nepodali žiadne správy. Miesto ich súčasného pobytu a pohybu je neznáme,“ priblížili policajti.

Polícia prosí ľudí, aby akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu súrodencov oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.

.

