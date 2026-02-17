< sekcia Regióny
Polícia pátra po obvinenom Patrikovi Tomajkovi z Popradu
Autor TASR
Poprad 17. februára (TASR) - Polícia pátra po Patrikovi Tomajkovi z Popradu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že hľadaný 39-ročný muž je obvinený z prečinu útoku na orgán verejnej moci. Vykonanými previerkami a opatreniami sa ho doposiaľ nepodarilo vypátrať.
Hľadaný muž je vysoký 175 centimetrov, strednej postavy, má hnedé oči a čierne nakrátko ostrihané vlasy. Zvláštne znamenia podľa polície nemá.
„Akékoľvek poznatky k hľadanému Patrikovi oznámte na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Poprade, na čísle 0961 89 3371, respektíve na linku 158. Informácie môžete poskytnúť aj prostredníctvom stránky Policajného zboru na sociálnej sieti,“ dodala Ligdayová.
