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VIDEO: Polícia pátra po osobe v súvislosti s finančným podvodom

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Podvodníci mali vylákať peniaze od ženy pod zámienkou zhodnotenia investícií.

Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Bratislavská polícia pátra po osobe, ktorá by mohla pomôcť objasniť finančný podvod. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila video. Priblížila, že podvodníci mali vylákať peniaze od ženy pod zámienkou zhodnotenia investícií.

„Policajti odboru kriminálnej polície v Pezinku vykonávajú vyšetrovanie zločinu podvodu, spáchaného formou spolupáchateľstva, ktorého sa mali dopustiť doposiaľ neznámi páchatelia, ktorí pod zámienkou zhodnotenia investícií telefonicky kontaktovali poškodenú, od ktorej vylákali a následne na Cajlanskej ulici v Pezinku prevzali finančnú hotovosť vo výške 11.000 eur,“ priblížila polícia.

V tejto súvislosti pátra po totožnosti osoby na videu. Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jej totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne cez správu na sociálnej sieti.

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