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Polícia pátra po páchateľoch krádeží v bratislavských pivniciach
Páchatelia podľa polície doposiaľ nezisteným spôsobom s použitím sily prekonali dvere a vnikli do priestorov pivničných kobiek.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Bratislavská polícia žiada verejnosť o pomoc pri objasňovaní krádeže v pivničných priestoroch na Námestí 1. mája v Bratislave. Doposiaľ neznámi páchatelia odtiaľ odcudzili krabicu so zdravotníckym materiálom. Polícia v tejto súvislosti zverejnila fotografie osôb, ktoré by mohli pomôcť pri objasňovaní prípadu. Informovala o tom na sociálnej sieti.
Ku krádeži došlo v sobotu (31. 10.) medzi 1.05 a 1.17 h. Páchatelia podľa polície doposiaľ nezisteným spôsobom s použitím sily prekonali dvere a vnikli do priestorov pivničných kobiek.
„Touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osôb na priložených fotografiách, k ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili,“ uviedla polícia.
Verejnosť môže informácie poskytnúť na bezplatnom telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.
Ku krádeži došlo v sobotu (31. 10.) medzi 1.05 a 1.17 h. Páchatelia podľa polície doposiaľ nezisteným spôsobom s použitím sily prekonali dvere a vnikli do priestorov pivničných kobiek.
„Touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti osôb na priložených fotografiách, k ich súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili,“ uviedla polícia.
Verejnosť môže informácie poskytnúť na bezplatnom telefónnom čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.