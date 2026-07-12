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Polícia pátra po páchateľovi krádeže tovaru z drogérie v Bratislave
Polícia vyzvala občanov, ktorí majú vedomosti o totožnosti osoby, aby ich oznámili na tiesňovej linke 158.
Autor TASR
Bratislava 12. júla (TASR) - Polícia pátra po neznámom páchateľovi krádeže tovaru z drogérie na Ulici svornosti v Bratislave. Činom spôsobil škodu takmer 800 eur. Krádež sa stala v utorok (7. 7.) krátko pred 17.00 h. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografie osoby.
Polícia vyzvala občanov, ktorí majú vedomosti o totožnosti osoby, aby ich oznámili na tiesňovej linke 158, osobne na policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.
Polícia vyzvala občanov, ktorí majú vedomosti o totožnosti osoby, aby ich oznámili na tiesňovej linke 158, osobne na policajnom oddelení alebo prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti.