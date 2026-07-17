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Polícia pátra po páchateľovi krádeže cigariet z predajne v Modre
Muž je v zdanlivom veku 30 až 45 rokov, je vysoký asi 170 centimetrov.
Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Pezinská polícia pátra po páchateľovi, ktorý poškodil dvere na predajni potravín na Partizánskej ulici v Modre a ukradol z nej väčšie množstvo cigariet. Incident sa stal 9. júla o 4.00 h. Policajti žiadajú verejnosť o pomoc pri pátraní po osobe na videu, ktoré bratislavská krajská polícia zverejnila na sociálnej sieti.
Polícia vyšetruje prečin krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. Páchateľ poškodil presklené posuvné dvojkrídlové dvere do predajne tamojších potravín, následne z vnútorných priestorov predajne odcudzil väčšie množstvo cigariet.
Muž je v zdanlivom veku 30 až 45 rokov, je vysoký asi 170 centimetrov. Na videu má oblečenú tmavú mikinu s kapucňou na hlave, tmavé maskáčové nohavice a obuté športové tenisky. Ak majú občania informácie o mužovi na videu, polícia ich vyzýva oznámiť to na polícii.
Polícia vyšetruje prečin krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. Páchateľ poškodil presklené posuvné dvojkrídlové dvere do predajne tamojších potravín, následne z vnútorných priestorov predajne odcudzil väčšie množstvo cigariet.
Muž je v zdanlivom veku 30 až 45 rokov, je vysoký asi 170 centimetrov. Na videu má oblečenú tmavú mikinu s kapucňou na hlave, tmavé maskáčové nohavice a obuté športové tenisky. Ak majú občania informácie o mužovi na videu, polícia ich vyzýva oznámiť to na polícii.