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Polícia pátra po páchateľovi krádeže cigariet z predajne v Modre

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Muž je v zdanlivom veku 30 až 45 rokov, je vysoký asi 170 centimetrov.

Autor TASR
Bratislava 17. júla (TASR) - Pezinská polícia pátra po páchateľovi, ktorý poškodil dvere na predajni potravín na Partizánskej ulici v Modre a ukradol z nej väčšie množstvo cigariet. Incident sa stal 9. júla o 4.00 h. Policajti žiadajú verejnosť o pomoc pri pátraní po osobe na videu, ktoré bratislavská krajská polícia zverejnila na sociálnej sieti.

Polícia vyšetruje prečin krádeže v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. Páchateľ poškodil presklené posuvné dvojkrídlové dvere do predajne tamojších potravín, následne z vnútorných priestorov predajne odcudzil väčšie množstvo cigariet.

Muž je v zdanlivom veku 30 až 45 rokov, je vysoký asi 170 centimetrov. Na videu má oblečenú tmavú mikinu s kapucňou na hlave, tmavé maskáčové nohavice a obuté športové tenisky. Ak majú občania informácie o mužovi na videu, polícia ich vyzýva oznámiť to na polícii.

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