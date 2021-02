PÁTRANIE, polícia hľadá muža, ktorý prepadol predajňu v Košiciach

Košice 18. februára (TASR) – Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin lúpeže, ku ktorému došlo v sobotu (13. 2.) večer v jednej z predajní na Komenského ulici v Košiciach. Po páchateľovi pátra, o pomoc žiada aj verejnosť. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová.



„Doposiaľ nestotožnený páchateľ vošiel do predajne, pri predajnom pulte namieril na predavačku predmet v tvare krátkej guľovej zbrane, a so slovami 'daj mi len papierové' jej podal igelitové vrecko,“ uviedla. Potom, ako mu predavačka vydala takmer 500 eur, k svojej požiadavke pridal ešte mobilný telefón. K zraneniu predavačky podľa Ivanovej nedošlo.



Vyzýva, že ak sa niekto v sobotu okolo 20:00 nachádzal v blízkosti predajne a videl osobu vysokú približne 180 centimetrov, s čiernym ruksakom na chrbte, prípadne vie podať relevantné informácie o smere pohybu tejto osoby, aby to oznámil polícii. Verejnosť tak môže urobiť na najbližšom oddelení PZ, telefonicky na bezplatnom telefónnom čísle 158, alebo prostredníctvom oficiálnej stránky na sociálnej sieti Polícia SR – Košický kraj.