Polícia pátra po páchateľovi, ktorý vykradol auto v Bratislave
Policajti žiadajú verejnosť o pomoc v súvislosti s vyšetrovaním trestného činu krádeže, ku ktorému došlo v podzemnej garáži na Vysokej ulici.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Polícia pátra po neznámom páchateľovi, ktorý dňa 10. júna vykradol auto na Vysokej ulici v Bratislave a tým spôsobil škodu viac ako 700 eur. Bratislavská krajská polícia o tom v stredu informovala na sociálnej sieti.
Policajti žiadajú verejnosť o pomoc v súvislosti s vyšetrovaním trestného činu krádeže, ku ktorému došlo v podzemnej garáži na Vysokej ulici. „Tu nezistený páchateľ vypáčil dvere do garáže a odcudzil časti interiéru motorového vozidla, čím spôsobil škodu presahujúcu 700 eur,“ dodala polícia.
Na sociálnej sieti preto zverejnila fotografie a vyzvala občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti.
