VIDEO: VYKRADOL MINCOVŇU: Neznámy muž spôsobil škodu za 32.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván

Polícia sa v tejto súvislosti obracia na verejnosť s prosbou o pomoc pri pátraní po páchateľovi.

Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo 20. septembra nadránom v prevádzke mincovne na Dunajskej ulici v Bratislave. Neznámy páchateľ z nej odcudzil rôzne zberateľské mince a zliatiny, celkovú škodu vyčíslili na takmer 32.000 eur. Informuje o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj videozáznam.

Polícia sa v tejto súvislosti obracia na verejnosť s prosbou o pomoc pri pátraní po páchateľovi. Akékoľvek informácie k jeho totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.

