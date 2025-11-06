< sekcia Regióny
ÚTOK NA DIEŤA: Na Spiši pátrajú po páchateľovi
Do pátrania po útočníkovi polícia zapojila aj psovodov so služobnými psami.
Autor TASR,aktualizované
Spišská Nová Ves 6. novembra (TASR) - Polícia v súčasnosti pátra po páchateľovi, ktorý bodol ostrým predmetom maloleté dieťa. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že k útoku došlo vo štvrtok dopoludnia v Spišskej Novej Vsi.
„Sme na mieste, po páchateľovi policajti intenzívne pátrajú. Zranené dieťa je už v starostlivosti lekárov, podľa predbežnej lekárskej správy utrpelo zranenia s predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní,“ uviedlo KR PZ s tým, že podozrivá osoba z miesta činu ušla.
Do pátrania po útočníkovi polícia zapojila aj psovodov so služobnými psami. Motív konania podozrivého zatiaľ nie je známy. Polícia vykonáva všetky potrebné procesné úkony a potvrdila, že viac informácií poskytne neskôr.
