Neznámy muž kradol v hotelovej izbe: Pátra po ňom polícia

Snímka hľadaného muža. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Akékoľvek informácie k totožnosti páchateľa a k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158.

Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti prečinu porušovania domovej slobody, keď sa neznámy páchateľ dostal za pomoci čipovej karty do jednej z izieb hotela na Spojnej ulici v Bratislave. Odtiaľ následne odcudzil finančnú hotovosť a mobilný telefón. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu páchateľa.

Akékoľvek informácie k totožnosti páchateľa a k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu je možné oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti.


