< sekcia Regióny
NEPOZNÁTE HO? Hľadajú páchateľa incidentu v potravinách v Bratislave
Muž je vysoký približne 180 centimetrov, strednej postavy, hovorí po slovensky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. novembra (TASR) - Bratislavskí policajti žiadajú verejnosť o pomoc v súvislosti s objasňovaním majetkovej a násilnej trestnej činnosti. Dopustil sa jej neznámy páchateľ v piatok o 17.20 h v predajni s potravinami na Jiráskovej ulici v Bratislave. Polícia pátra po mužovi na fotografiách, ktoré zverejnila na sociálnej sieti. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Muž je vysoký približne 180 centimetrov, strednej postavy, hovorí po slovensky. Oblečené mal tmavé oblečenie, čiapku tmavej farby, obuté biele tenisky a pri sebe mal zelenú nákupnú tašku a čierno-oranžový ruksak.
„Touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža na priložených fotografiách, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície,“ uviedla Šimková.
Muž je vysoký približne 180 centimetrov, strednej postavy, hovorí po slovensky. Oblečené mal tmavé oblečenie, čiapku tmavej farby, obuté biele tenisky a pri sebe mal zelenú nákupnú tašku a čierno-oranžový ruksak.
„Touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža na priložených fotografiách, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície,“ uviedla Šimková.