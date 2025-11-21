Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 21. november 2025Meniny má Elvíra
NEPOZNÁTE HO? Hľadajú páchateľa incidentu v potravinách v Bratislave

Osoba v pátraní. Foto: Polícia

Muž je vysoký približne 180 centimetrov, strednej postavy, hovorí po slovensky.

Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Bratislavskí policajti žiadajú verejnosť o pomoc v súvislosti s objasňovaním majetkovej a násilnej trestnej činnosti. Dopustil sa jej neznámy páchateľ v piatok o 17.20 h v predajni s potravinami na Jiráskovej ulici v Bratislave. Polícia pátra po mužovi na fotografiách, ktoré zverejnila na sociálnej sieti. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Muž je vysoký približne 180 centimetrov, strednej postavy, hovorí po slovensky. Oblečené mal tmavé oblečenie, čiapku tmavej farby, obuté biele tenisky a pri sebe mal zelenú nákupnú tašku a čierno-oranžový ruksak.

„Touto cestou vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža na priložených fotografiách, k jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície,“ uviedla Šimková.

