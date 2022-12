Polícia pátra po Petrovi Šimkovi zo Serede

Galanta 2. decembra (TASR) - Polícia pátra po 33- ročnom Petrovi Šimkovi zo Serede, na ktorého súd vydal príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody. Muž je právoplatne odsúdený za trestné činy krádeže a neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



"Muž si výzvu na nástup do väzenia síce prevzal, no na výkon trestu nenastúpil," uviedla. Šimek je 175 centimetrov vysoký, štíhlej postavy a má krátke hnedé vlasy. Ak má niekto informácie o jeho súčasnom pobyte alebo ho niekde videl, môže kontaktovať políciu na bezplatnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti.