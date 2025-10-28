< sekcia Regióny
Polícia pátra po Štefanovi Babinskom z Bratislavy
Muž je vysoký približne 175 centimetrov, štíhlej postavy.
Autor TASR
Prievidza/Bratislava 28. októbra (TASR) - Polícia žiada občanov o pomoc pri pátraní po nezvestnom 37-ročnom Štefanovi Babinskom z Bratislavy. Muža naposledy videli v júni tohto roka, doteraz nepodal žiadnu správu o svojom súčasnom pobyte. Zdržiaval sa aj v okrese Prievidza. TASR o tom v utorok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Muž je vysoký približne 175 centimetrov, štíhlej postavy. Má oválnu tvár a krátke hnedé vlasy.
Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.
