Polícia pátra po Štefanovi Babinskom z Bratislavy

Snímka hľadaného muža. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj

Muž je vysoký približne 175 centimetrov, štíhlej postavy.

Autor TASR
Prievidza/Bratislava 28. októbra (TASR) - Polícia žiada občanov o pomoc pri pátraní po nezvestnom 37-ročnom Štefanovi Babinskom z Bratislavy. Muža naposledy videli v júni tohto roka, doteraz nepodal žiadnu správu o svojom súčasnom pobyte. Zdržiaval sa aj v okrese Prievidza. TASR o tom v utorok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Muž je vysoký približne 175 centimetrov, štíhlej postavy. Má oválnu tvár a krátke hnedé vlasy.

Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.


