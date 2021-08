Polícia pátra po svedkoch nehody, pri ktorej sa zranil motorkár

Bratislava 2. augusta (TASR) - Polícia hľadá svedkov nehody, pri ktorej zrejme osobné auto vytlačilo z cesty motocyklistu. Vodič auta z miesta nehody ušiel a motocyklistu previezli do nemocnice. K nehode došlo vo štvrtok 29. júla o 10.40 h na ceste II/502 v ľavotočivej zákrute pred Bratislavou v smere do Svätého Jura. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková.



"Bratislavskí dopravní policajti pátrajú po totožnosti osôb, ktoré by svojimi informáciami mohli napomôcť k objasneniu dopravnej nehody," uviedla hovorkyňa. Vodič mal podľa jej slov z miesta nehody odísť a motocyklista utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do jednej z bratislavských nemocníc na ďalšie ošetrenie.



Polícia preto žiada priamych svedkov nehody, ktorí videli jej priebeh alebo ho majú na kamerovom zázname z vozidla, aby sa prihlásili osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení alebo telefonicky na bezplatnom čísle 158.