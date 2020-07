Polícia pátra po svedkoch nehody na Kollárovom námestí v Bratislave

Bratislava 23. júla (TASR) - Polícia SR pátra po svedkoch dopravnej nehody na Kollárovom námestí v Bratislave, ktorá sa stala v piatok (17. 7.) o 16.15 h. Informovala o tom na sociálnej sieti.



"Podľa doterajších informácií vodič osobného motorového vozidla zn. Mercedes–Benz viedol vozidlo po ceste od Námestia 1. mája v smere na Kollárovo námestie, pričom pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povrchu vozovky, následne narazil do dopravnej značky v dôsledku čoho sa jeho vozidlo prevrátilo na strechu a došlo k stretu so stojacim vozidlom zn. Volkswagen Caddy," spresnila polícia.







Svedkov, ktorí videli v inkriminovanom čase na uvedenom mieste priebeh a okolnosti tejto dopravnej nehody, ktoré by prispeli k jej objasneniu, polícia vyzýva, aby sa osobne prihlásili na ktoromkoľvek oddelení policajného zboru, prípadne tak urobili telefonicky na bezplatnom čísle 158 či formou súkromnej správy na sociálnej sieti.