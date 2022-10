Bratislava 20. októbra (TASR) - Polícia pátra po svedkovi dopravnej nehody v Bratislave, ku ktorej došlo 3. apríla v skorých ranných hodinách na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu smerom do Karlovej Vsi.



"Pred električkovým tunelom vozidlo značky Ford narazilo do kovových zábran na nástupnom ostrovčeku zastávky električiek," priblížili policajti. Doplnili, že z kamerových záznamov vyplynulo, že sa na mieste zastavil neznámy vodič bieleho vozidla, pravdepodobne značky Škoda Fabia Combi, ktorý mal na zadnom skle nálepku s reklamou. Podľa polície by mohlo ísť o vozidlo taxislužby alebo inej spoločnosti.



"Vodič tohto vozidla je dôležitým svedkom dopravnej nehody a jeho svedectvo je potrebné pre ďalšie objasňovanie," zdôraznili policajti. Osoby, ktoré spoznali vozidlo alebo jeho vodiča a vedia poskytnúť bližšie informácie, by mali kontaktovať políciu na bezplatnom čísle 158.