Polícia pátra po totožnosti muža, ktorý kradol v Malackách parfumy

Bratislava 15. augusta (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri stotožnení muža, ktorý mal v drogérii v Malackách začiatkom augusta ukradnúť parfumy. Informujú o tom policajti Bratislavského kraja na sociálnej sieti, kde uverejnili fotografie muža. Malackí policajti v tejto súvislosti vyšetrujú okolnosti prečinu krádeže.



Ku krádeži došlo 2. augusta v priestoroch drogérie na Pezinskej ulici v Malackách. Neznámy páchateľ odcudzil z predajnej plochy viacero kusov značkových parfumov v hodnote približne 710 eur, ktoré si vložil do nákupnej tašky. Drogériu následne opustil bez zaplatenia.



"V súvislosti s vyšetrovaním uvedených skutkov sa obraciame na verejnosť so žiadosťou o stotožnenie muža na uvedených záberoch, ktorý by svojimi vedomosťami mohol napomôcť pri objasnení tohto skutku," uviedli policajti.



Akékoľvek informácie k totožnosti osoby, k jej súčasnému pohybu alebo pobytu môžu občania oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na policajnom profile na sociálnej sieti.