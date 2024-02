Pátrajú po troch chovancoch z Reedukačného centra v Tornali

Tornaľa 19. februára (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po trojici chovancov z Reedukačného centra v Tornali. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



"Odišli 1. februára a do dnešného dňa nie je známe miesto ich pobytu," uviedla polícia. Nezvestnými sú 16-ročný Radoslav V. z Košíc, ktorý má 170 centimetrov, štíhlu postavu a čierne krátke vlasy, a čiernovlasý 17-ročný Timon C. z Hornej Štubne vysoký 190 centimetrov, ktorý je zavalitej postavy. Tretím nezvestným chovancom tornaľského reedukačného centra je Nikolas I. z Košíc, ktorý má 175 centimetrov, štíhlu postavu a čierne krátke vlasy.



"V prípade, že poznáte miesto ich pobytu, prípadne ich spozorujete, oznámte to na známom čísle 158," uviedla polícia.