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Polícia pátra po troch tínedžerkách, ktoré ušli z vychádzky v Levoči

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Michaela Tamášová, po ktorej pátra polícia. Foto: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Michaela Tamášová z Revúcej je vysoká približne 160 centimetrov, má štíhlu postavu, hnedé oči a dlhé tmavé vlasy s medeným melírom.

Autor TASR
Levoča 15. júla (TASR) - Polícia pátra po 17-ročnej Albíne Žigovej, 15-ročnej Izabele Berkyovej a 17-ročnej Michaele Tamášovej, ktoré sú umiestnené v Reedukačnom centre v Levoči. Všetky tri sú nezvestné od 10. júla, keď počas vychádzky v meste odišli na neznáme miesto. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Albína Žigová z Popradu je vysoká približne 155 centimetrov, má strednú postavu, hnedé oči a dlhé červeno-čierne vlasy. Naposledy mala na sebe bielu oversize mikinu, ružové tepláky a obuté svetlé tenisky.

Izabela Berkyová z Fiľakova je vysoká približne 156 centimetrov, má silnejšiu postavu, hnedé oči a tmavé vlasy zopnuté štipcom. Naposledy mala oblečenú svetlú oversize bundu na zips, svetlé krátke nohavice a obuté biele tenisky. Na brade má materské znamienko.

Michaela Tamášová z Revúcej je vysoká približne 160 centimetrov, má štíhlu postavu, hnedé oči a dlhé tmavé vlasy s medeným melírom. Naposledy mala na sebe čierny krátky top, čiernu sukňu a krátku svetlú bundu.

V prípade akýchkoľvek informácií o nezvestných osobách môže verejnosť kontaktovať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158, na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Poprade alebo formou správy na profile prešovskej krajskej polície na sociálnej sieti.





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