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Polícia pátra po trojročnom chlapcovi pri Huncovciach
Do pátrania sú nasadené policajné hliadky, príslušníci Hasičského a záchranného zboru a využívaný je aj policajný dron.
Autor TASR
Huncovce 27. júla (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom trojročnom chlapcovi, ktorý sa stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Policajti v súčasnosti vykonávajú rozsiahlu pátraciu akciu v obci Huncovce po trojročnom chlapčekovi, ktorý sa v pondelok stratil v kukuričnom poli. Do pátrania sú nasadené policajné hliadky, príslušníci Hasičského a záchranného zboru a využívaný je aj policajný dron. Všetky dostupné sily a prostriedky smerujú k tomu, aby bol chlapček čo najskôr nájdený,“ uviedla polícia.
Ak občania spozorovali osamotené malé dieťa alebo majú informáciu, ktorá by mohla pomôcť pri jeho vypátraní, treba kontaktovať políciu na čísle 158.
„Policajti v súčasnosti vykonávajú rozsiahlu pátraciu akciu v obci Huncovce po trojročnom chlapčekovi, ktorý sa v pondelok stratil v kukuričnom poli. Do pátrania sú nasadené policajné hliadky, príslušníci Hasičského a záchranného zboru a využívaný je aj policajný dron. Všetky dostupné sily a prostriedky smerujú k tomu, aby bol chlapček čo najskôr nájdený,“ uviedla polícia.
Ak občania spozorovali osamotené malé dieťa alebo majú informáciu, ktorá by mohla pomôcť pri jeho vypátraní, treba kontaktovať políciu na čísle 158.