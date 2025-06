Skejtbordom napadol 59-ročného muža: Následne ho na zemi dokopal

Poprad 12. júna (TASR) - Polícia pátra po útočníkovi, ktorý v Poprade napadol 59-ročného muža. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v utorok (10. 6.) popoludní na Mnoheľovej ulici. Neznámy páchateľ po slovnej roztržke staršieho muža opakovane udrel do hlavy dreveným skejtbordom.



„V dôsledku napadnutia muž spadol na zem, kde ho útočník kopal do celého tela. Napadnutý muž utrpel viaceré zranenia, predpokladaná dĺžka ich liečenia bola stanovená na viac ako päť týždňov,“ uviedla hovorkyňa.



Upozornila, že útočník svojím konaním privodil ťažkú ujmu na zdraví inej osobe, a to na mieste prístupnom verejnosti. Polícia v Poprade sa prípadom intenzívne zaoberá a vedie vyšetrovanie vo veci zločinu ublíženia na zdraví, spáchaného v súbehu s trestným činom výtržníctva. Aktuálne podľa Ligdayovej skúmajú všetky okolnosti, za akých k tomuto útoku došlo.