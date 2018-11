VIDELI STE TÚTO NEHODU? Vodič zrazil cyklistu, z miesta ušiel

Auto do muža narazilo zozadu.

Šaštín-Stráže 31. októbra (TASR) - Polícia pátra po aute, ktoré spôsobilo zrážku s cyklistom. Dopravná nehoda sa stala v stredu v čase medzi 11.15 až 11.30 h na ceste medzi obcami Šaštín-Stráže a Borský Mikuláš. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Martina Kredatusová.



Cyklista z Malaciek sa pohyboval v smere zo Šaštína a v rovnakom smere išlo aj auto, ktoré zozadu do neho narazilo. "V dôsledku zrážky 57-ročný cyklista utrpel zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice, nemalo by ísť o vážne zranenia. Neznámy vodič nezastavil na mieste nehody, cyklistovi neposkytol pomoc a odišiel," uviedla Kredatusová.



"Polícia po tomto vodičovi na nezistenom aute pátra a žiada svedkov, ktorí nehodu videli, respektíve majú informácie o neznámom aute, aby sa prihlásili na polícii prostredníctvom linky 158," doplnila hovorkyňa.