NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Volodymyrovi Fylyppovi

Osoba v pátraní. Foto: Polícia

Muž je vysoký približne 175 centimetrov, strednej postavy.

Autor TASR
Trenčín 21. augusta (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 53-ročnom Volodymyrovi Fylyppovi. Muža naposledy videli 7. júna večer na ubytovni v Trenčíne, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. Trenčianska krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.

Muž je vysoký približne 175 centimetrov, strednej postavy. Váži 80 kilogramov. Má krátke svetlé vlasy, svetlo-sivé oči a výraznú jazvu nad ľavým okom.

Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.
.

