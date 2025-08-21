< sekcia Regióny
NEVIDELI STE HO? Pátrajú po Volodymyrovi Fylyppovi
Muž je vysoký približne 175 centimetrov, strednej postavy.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trenčín 21. augusta (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom 53-ročnom Volodymyrovi Fylyppovi. Muža naposledy videli 7. júna večer na ubytovni v Trenčíne, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu. Trenčianska krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.
Muž je vysoký približne 175 centimetrov, strednej postavy. Váži 80 kilogramov. Má krátke svetlé vlasy, svetlo-sivé oči a výraznú jazvu nad ľavým okom.
Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.
Muž je vysoký približne 175 centimetrov, strednej postavy. Váži 80 kilogramov. Má krátke svetlé vlasy, svetlo-sivé oči a výraznú jazvu nad ľavým okom.
Akékoľvek informácie o nezvestnom, jeho pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na známom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.