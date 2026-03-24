Polícia pátra po zlodejovi, ktorý v Prešove ukradol časti vozidiel
Škoda spôsobená krádežou častí vozidiel bola vyčíslená na viac ako 16.500 eur.
Autor TASR
Prešov 24. apríla (TASR) - Neznámy páchateľ ukradol časti áut v areáli jednej z firiem v Prešove, pričom svojím konaním spôsobil škodu v tisíckach eur. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že do objektu na Sabinovskej ulici sa vlámal v nedeľu (22. 3.), respektíve v pondelok (23. 3.).
Z prvého vozidla ukradol z oblasti výfukového potrubia podvozka katalyzátor a filter pevných častíc. „Z druhého auta taktiež ukradol katalyzátor, ako aj obe tabuľky s evidenčným číslom. Z tretieho auta zlodej vzal výfukový systém so zabudovaným filtrom pevných častíc,“ priblížila hovorkyňa.
Škoda spôsobená krádežou častí vozidiel bola vyčíslená na viac ako 16.500 eur. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Prešove v prípade vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže.
