Muž vykradol železničný vagón vo Svite: Po zlodejovi pátra polícia

Svit 15. januára (TASR) - Polícia pátra po zlodejovi, ktorý vykradol železničný vagón v meste Svit neďaleko Popradu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ku krádeži došlo v období od decembra 2023 do januára 2024.



"Páchateľ vypáčil petlicu na vchodových dverách pracovného vagóna, z ktorého ukradol z drevených bubnov približne 15 závitov trolejového medeného drôtu v dĺžke 30 metrov, 50 závitov bronzového lana v dĺžke 100 metrov a 50 závitov medeného trolejového drôtu dlhých taktiež 100 metrov. Na druhom vagóne páchateľ rozbil sklenenú výplň na vchodových dverách," uviedla hovorkyňa.



Prípad trestného činu krádeže rieši poverený policajt Oddelenia železničnej polície v Poprade. Poškodenej spoločnosti so sídlom v Košiciach vznikla škoda viac ako 1650 eur.



Polícia vyzýva prípadných svedkov tejto udalosti, aby akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri objasnení skutku, ohlásili na linke 158 alebo na ktoromkoľvek policajnom oddelení.