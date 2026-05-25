Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. máj 2026Meniny má Urban
< sekcia Regióny

Pátrajú po zlodejovi, ktorý vykradol dom v Spišskej Teplici

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk - Viktória Brincková

Policajti na mieste vykonali obhliadku.

Autor TASR
Spišská Teplica 25. mája (TASR) - Polícia pátra po zlodejovi, ktorý vykradol jeden z rodinných domov v obci Spišská Teplica neďaleko Popradu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ku krádeži došlo počas uplynulého víkendu (23. a 24. 5.).

„Neznámy páchateľ neoprávnene vošiel do jedného z rodinných domov v obci Spišská Teplica. Prekonal oplotenie, vošiel do domu, prehľadal ho. Našiel voľne položený trezor i šperky zo žltého kovu,“ uviedla hovorkyňa s tým, že celková škoda bola predbežne vyčíslená na takmer 5000 eur.

Policajti na mieste vykonali obhliadku. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin porušovania domovej slobody, spáchaný v súbehu s trestným činom krádeže.
.

Neprehliadnite

ONLINE MS 2026: Šiesty zápas SR: Slovensko - Kanada

OTESTUJTE SA: Len skutoční filmoví fanúšikovia spoznajú tieto hlášky

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Koniec mája prinesie aj prvý tropický deň

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave