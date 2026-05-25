Pátrajú po zlodejovi, ktorý vykradol dom v Spišskej Teplici
Autor TASR
Spišská Teplica 25. mája (TASR) - Polícia pátra po zlodejovi, ktorý vykradol jeden z rodinných domov v obci Spišská Teplica neďaleko Popradu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ku krádeži došlo počas uplynulého víkendu (23. a 24. 5.).
„Neznámy páchateľ neoprávnene vošiel do jedného z rodinných domov v obci Spišská Teplica. Prekonal oplotenie, vošiel do domu, prehľadal ho. Našiel voľne položený trezor i šperky zo žltého kovu,“ uviedla hovorkyňa s tým, že celková škoda bola predbežne vyčíslená na takmer 5000 eur.
Policajti na mieste vykonali obhliadku. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin porušovania domovej slobody, spáchaný v súbehu s trestným činom krádeže.
