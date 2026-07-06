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Polícia pátra po zlodejovi, v Tatrách UKRADOL HODINKY za 72.000 eur

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Prípad rieši vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade, ktorý vedie trestné stíhanie pre trestný čin krádeže spáchaný v súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody.

Autor TASR
Vysoké Tatry 6. júla (TASR) - Polícia pátra po zlodejovi, ktorý z apartmánu vo Vysokých Tatrách ukradol dvoje hodiniek v hodnote desiatok tisíc eur. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ku krádeži došlo v období od 20. júna do 4. júla v lokalite Hrebienok v Starom Smokovci.

„Páchateľ neoprávnene vošiel do bytu, ktorý prehľadal. Z obývacej miestnosti ukradol náramkové hodinky. Poškodený majiteľ stratu dvoch hodiniek vyčíslil na asi 72.000 eur,“ uviedla Ligdayová.

Prípad rieši vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade, ktorý vedie trestné stíhanie pre trestný čin krádeže spáchaný v súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody.
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