< sekcia Regióny
Polícia pátrala po Barbare z okresu Rožňava, našla ju v Bratislave
Vyšetrovateľ v Rožňave začal trestné stíhanie pre zločin únosu.
Autor TASR
Krásnohorské Podhradie/Bratislava 29. novembra (TASR) - Polícia po takmer týždňovom pátraní našla v Bratislave nezvestnú 14-ročnú Barbaru z Krásnohorského Podhradia v Rožňavskom okrese. Zistila, že ju do Bratislavy odviezla iná osoba na motorovom vozidle. Vyšetrovateľ v Rožňave začal trestné stíhanie pre zločin únosu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
„Dielčou mravenčou prácou pátračov a operatívcov pri analyzovaní získaných poznatkov v spolupráci s odborom počítačovej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru bolo zistené, že nezvestnú osobu z Rožňavy odviezla na svojom motorovom vozidle iná osoba do Bratislavy,“ uviedla Ivanová.
Rožňavskí policajti následne požiadali o súčinnosť bratislavských kolegov. „Tým sa podarilo vypátrať nielen vozidlo, ale aj dvojicu osôb, z ktorej jedna bola nezvestná maloletá Barbara. Keď však zbadala príslušníkov Policajného zboru, dala sa na útek,“ spresnila hovorkyňa a uviedla, že 30-ročného muža zadržali a eskortovali na políciu.
Polícia následne zadržala aj samotnú Barbaru. „Hoci si myslela, že nadiktovaním nepravdivých informácií o svojej totožnosti policajtov zmätie, bola na omyle. Po jej hodnovernom stotožnení boli o jej nájdení informovaní zákonní zástupcovia, ktorí si ju po vykonaní potrebných procesných úkonov prevzali,“ dodala Ivanová.
Podľa hovorkyne po dievčati pátrali rodičia, dobrovoľníci, pátracie tímy a kriminalisti. Ráno odišla do školy, príchod elektronicky zaznamenala, no zo školy odišla s odôvodnením návštevy lekára. Keďže sa popoludní nevrátila domov, rodičia to nahlásili polícii.
Vyšetrovateľ v Rožňave začal trestné stíhanie vo veci zločinu únosu. „Maloletá Barbara bez vedomia a súhlasu zákonných zástupcov, po predchádzajúcej dohode s 30-ročným mužom, svojvoľne odišla z vyučovania, nastúpila do motorového vozidla a odišla,“ uviedla polícia. Obvinenie zatiaľ vznesené nebolo, muž bol po vykonaní potrebných procesných úkonov opatrením prokurátora prepustený. Či maloletá osoba skutočne do vozidla nastúpila dobrovoľne, ukáže podľa Ivanovej ďalšie vyšetrovanie.
„Dielčou mravenčou prácou pátračov a operatívcov pri analyzovaní získaných poznatkov v spolupráci s odborom počítačovej kriminality Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru bolo zistené, že nezvestnú osobu z Rožňavy odviezla na svojom motorovom vozidle iná osoba do Bratislavy,“ uviedla Ivanová.
Rožňavskí policajti následne požiadali o súčinnosť bratislavských kolegov. „Tým sa podarilo vypátrať nielen vozidlo, ale aj dvojicu osôb, z ktorej jedna bola nezvestná maloletá Barbara. Keď však zbadala príslušníkov Policajného zboru, dala sa na útek,“ spresnila hovorkyňa a uviedla, že 30-ročného muža zadržali a eskortovali na políciu.
Polícia následne zadržala aj samotnú Barbaru. „Hoci si myslela, že nadiktovaním nepravdivých informácií o svojej totožnosti policajtov zmätie, bola na omyle. Po jej hodnovernom stotožnení boli o jej nájdení informovaní zákonní zástupcovia, ktorí si ju po vykonaní potrebných procesných úkonov prevzali,“ dodala Ivanová.
Podľa hovorkyne po dievčati pátrali rodičia, dobrovoľníci, pátracie tímy a kriminalisti. Ráno odišla do školy, príchod elektronicky zaznamenala, no zo školy odišla s odôvodnením návštevy lekára. Keďže sa popoludní nevrátila domov, rodičia to nahlásili polícii.
Vyšetrovateľ v Rožňave začal trestné stíhanie vo veci zločinu únosu. „Maloletá Barbara bez vedomia a súhlasu zákonných zástupcov, po predchádzajúcej dohode s 30-ročným mužom, svojvoľne odišla z vyučovania, nastúpila do motorového vozidla a odišla,“ uviedla polícia. Obvinenie zatiaľ vznesené nebolo, muž bol po vykonaní potrebných procesných úkonov opatrením prokurátora prepustený. Či maloletá osoba skutočne do vozidla nastúpila dobrovoľne, ukáže podľa Ivanovej ďalšie vyšetrovanie.