Muž sa vlámal do predajne so zbraňami, chytili ho pri čine

Prešov 25. februára (TASR) – Polícia prichytila pri čine 30-ročného muža z obce Petrovany, ktorý sa v nedeľu vlámal do predajne so zbraňami a strelivom v Prešove. Na násilné narušenie objektu policajtov upozornil pult centrálnej ochrany. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Ako uviedla, na pult centrálnej ochrany krajského policajného riaditeľstva prenikol signál narušenia v jednom z chránených objektov na Slovenskej ulici pár minút pred polnocou. Hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky na mieste zistili, že k násilnému narušeniu objektu aj došlo.



"Páchateľ vošiel na prvé poschodie budovy, rozbil sklenenú výplň na dverách predajne so zbraňami a strelivom," uviedla hovorkyňa s tým, že po tom, ako sa spustil alarm, sa páchateľ ukryl. Polícia ho následne v objekte našla. Škoda, ktorú Petrovanec spôsobil, majiteľ vyčíslil na 600 eur. V prípade dokázania viny mu hrozí dvojročný pobyt za mrežami.