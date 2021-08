Pezinok čakajú od 6. augusta dopravné obmedzenia

Bratislava 1. augusta (TASR) - Pezinok čakajú od 6. do 31. augusta dopravné obmedzenia v súvislosti s ďalšou etapou výstavby na križovatke cesty II/502 s cestou III/1085 smer Limbach a miestnou cestou mestskej časti Glejovka. Polícia na to upozornila na sociálnej sieti.



V smere z Pezinka do Bratislavy bude doprava presmerovaná do ľavostranného jazdného pruhu, ktorý bude využívaný pre oba smery. V opačnom smere bude zásadnou zmenou obmedzenie ľavého odbočenia zo smeru od Bratislavy smerom do obce Limbach. Náhradou bude krátka, riadne vyznačená, obchádzková trasa.



Obmedzenia budú platné od 06.00 h do 20.00 h. Mimo uvedených hodín je predpoklad nízkej intenzity cestnej premávky. "Dopravné obmedzenia budú riadne vyznačené prenosným dopravným značením. Vodičov v tejto súvislosti žiadame, aby pri prejazde uvedeným úsekom zvýšili svoju pozornosť a riadili sa príslušným dopravným značením," vyzvala polícia.