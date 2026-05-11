Piati vodiči skončili cez víkend v Nitrianskom kraji v policajnej cele
V Šali nafúkala 29-ročná vodička 1,77 promile alkoholu. V Želiezovciach si sadol za volant 60-ročný vodič s 1,65 promile. V Nových Zámkoch kontrolovali policajti 32-ročného vodiča.
Autor TASR
Nitra 11. mája (TASR) - Piati vodiči skončili v Nitrianskom kraji počas uplynulého víkendu v policajnej cele. Štyria po jazde pod vplyvom alkoholu, jedného policajti zadržali po jazde v čase zákazu viesť motorové vozidlá, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
V Šali nafúkala 29-ročná vodička 1,77 promile alkoholu. V Želiezovciach si sadol za volant 60-ročný vodič s 1,65 promile. V Nových Zámkoch kontrolovali policajti 32-ročného vodiča. Dychová skúška u neho potvrdila 1,31 promile alkoholu.
Na ceste medzi Novými Zámkami a Šuranmi zastavili policajti 30-ročného vodiča. Pri následnej kontrole nafúkal 1,25 promile. V Lužiankach si za volant sadol 27-ročný vodič, ktorému v jazde nezabránil ani zákaz viesť motorové vozidlá. Ten má uložený do novembra 2026.
Všetci vodiči skončili v policajnej cele. Boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, jeden z nich z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.
