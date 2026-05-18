NA ĽUDÍ DOHLIADAL OPITÝ PLAVČÍK: Vyzdvihli si ho policajti
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 47-ročný plavčík jednej z bratislavských plavární. Počas víkendu mu namerali 2,42 promile. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
Plavčík vykonával službu 16. mája pri 25-metrovom plaveckom bazéne. „Keďže však javil známky požitia alkoholu, na miesto bola privolaná hliadka,“ približuje polícia.
Muža eskortovali na policajné oddelenie, kde voči nemu vzniesli obvinenie.
