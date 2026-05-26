AKCIA KERBEROS: V Košiciach podnikli protidrogovú akciu
Autor TASR
Košice 26. mája (TASR) - Z drogovej trestnej činnosti obvinil policajný vyšetrovateľ 26-ročného muža z Košíc. Ide o výsledok plánovanej policajnej akcie s krycím názvom Kerberos na jednom z košických sídlisk. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Na základe operatívnych informácií od kriminalistov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach mali vyšetrovatelia podozrenie, že muž prechovával psychotropné a omamné látky určené na ďalší predaj konečným užívateľom s cieľom finančného zisku. Vzhľadom na priebeh vyšetrovania vznikla potreba osobu zadržať a vykonať procesné úkony.
Podozrivého muža spozorovali policajti na jednej z ulíc v Košiciach, kde ho spolu s ďalším mužom zadržali. Počas zákroku bolo zistené, že tesne pred zadržaním mal podozrivý odovzdať druhej osobe plastové obaly s obsahom látky vykazujúcej morfologické znaky pervitínu.
Vyšetrovateľ zabezpečil potrebné domové prehliadky a vykonanie ďalších procesných úkonov. „Počas nich policajti zaistili použité injekčné striekačky, plastové uzávery so stopovým množstvom metamfetamínu, vybavenie určené na vnútorné pestovanie rastlín konope a tiež rastlinu vykazujúcu znaky konope. Zaistené veci putovali na kriminalisticko-expertízne skúmanie,“ uviedla hovorkyňa.
Zo znaleckého skúmania vyplynulo, že zaistené látky obsahovali metamfetamín v množstve zodpovedajúcom viacerým obvykle jednorazovým dávkam drogy. Podľa doterajších zistení mal obvinený psychotropnú látku zadovažovať, prechovávať a následne distribuovať ďalším osobám v Košiciach.
„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície vzniesol 26-ročnému mužovi z Košíc obvinenie pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Druhá osoba bola po vykonaní potrebných úkonov zo zadržania prepustená a je policajtmi stíhaná samostatne pre trestný čin prechovávania omamnej a psychotropnej látky,“ informovala Illésová.
