< sekcia Regióny
Drogová trestná činnosť pod Tatrami: Obvinili dvoch mužov
Autor TASR
Poprad 16. marca (TASR) - Polícia obvinila po drogovej akcii pod Tatrami dvoch mužov. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že akciu policajti vykonali v teritóriu okresov Poprad a Kežmarok vo štvrtok (12. 3.).
„Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade obmedzil na osobnej slobode dve osoby, ktoré boli podozrivé z drogovej trestnej činnosti. Dôkazná situácia mu umožnila voči 23-ročnému mužovi z okresu Kežmarok a 25-ročnému mužovi z okresu Poprad vzniesť obvinenie z trestného činu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky,“ uviedla Ligdayová s tým, že obaja zakázané látky prechovávali na účely ďalšieho spracovania, čiastočne na vlastnú spotrebu a čiastočne na distribúciu a predaj ďalším osobám s cieľom získania finančného zisku.
Počas tejto akcie polícia vykonala osobné prehliadky i domovú prehliadku a skontrolovala aj motorové vozidlo. „Zaistené bolo väčšie množstvo kryštalickej látky s obsahom metamfetamínu, ako aj zelená rastlinná sušina rodu Cannabis s obsahom THC i mnohé predmety súvisiace s drogovou trestnou činnosťou,“ dodala hovorkyňa.
Obvinení muži boli umiestnení do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ na mladšieho z nich spracoval podnet na väzobné stíhanie a staršieho po výsluchu zo zadržania prepustil. Popradskí kriminalisti túto akciu vykonali v súčinnosti s Pohotovostným policajným útvarom Prešovského kraja.
