Polícia po dvoch dopravných nehodách pripomína cyklistov na ceste

Bratislava 15. júla (TASR) – Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave apeluje na účastníkov cestnej premávky, aby dávali na cestách väčší pozor. Upozorňuje na to príkladom dvoch nehôd z Bratislavského kraja, počas ktorých sa zranili cyklisti. TASR o tom informovala hovorkyňa KR PZ v Bratislave Veronika Martiniaková.



V utorok došlo počas vychádzania kamióna z čerpacej stanice na Pezinskej ulici v Malackách k zrážke s cyklistom vzhľadom na to, že vodič kamióna nerešpektoval stopku. Cyklista utrpel následkom zrážky zranenia, s ktorými ho previezli vrtuľníkom do jednej z bratislavských nemocníc.



Okrem toho sa v utorok stala v Bratislave ďalšia nehoda s cyklistom, ktorý sa na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu zrazil s jazdcom na elektrickej kolobežke.



V tejto súvislosti upozorňujú policajti na fakt, že je každý účastník cestnej premávky povinný dodržiavať jej pravidlá. „Správať sa musí disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Netreba zabúdať na nosenie reflexných prvkov, odevu a cyklistických prílb,“ informujú policajti. Podľa nich by cyklisti, ktorí jazdia po ceste, nemali preceňovať svoje schopnosti a zručnosti a zároveň by mali zvážiť riziká hroziace od okoloidúcich vozidiel.