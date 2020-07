Po hádke v dome vo Veľkých Trakanoch muž bodol družku do brucha

Veľké Trakany 20. júla (TASR) – Zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a prečinu nebezpečného vyhrážania obvinil policajný vyšetrovateľ 40-ročného muža z okresu Trebišov. V piatok večer sa podľa doterajšieho vyšetrovania, v jednom z rodinných domov v obci Veľké Trakany, po predchádzajúcej slovnej hádke vyhrážal zabitím svojej 37-ročnej družke.



„Potom ju aj fyzicky napadol s nožom v ruke. Ženu bodol do oblasti brucha, čím jej spôsobil podľa predbežnej lekárskej správy zranenia s dobou liečenia viac ako sedem dní, pričom mohlo dôjsť k poraneniu životne dôležitých orgánov a vzhľadom na predmet a smer útoku mohlo dôjsť k ťažkej ujme na zdraví," informovala ďalej v pondelok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Podozrivého muža policajti krátko po čine zadržali. Po vykonaní potrebných procesných úkonov ho umiestnili do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho väzobné stíhanie.



„Vzhľadom na to, že čin spáchal na chránenej osobe, obvinenému mužovi hrozí trest odňatia slobody na päť až 12 rokov," uviedla Mésarová.