HROZNÉ, muž zaťal bratovi sekerou do hlavy

Bratislava 17. augusta (TASR) – Dvanásť rokov väzenia hrozí 44-ročnému Róbertovi z okresu Pezinok, ktorý mal v nedeľu napadnúť svojho 47-ročného brata. Sekerou mu zaťal do hlavy.



Muža s ťažkými zraneniami previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Útočníka obvinila polícia z trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie. Na sociálnej sieti o tom informovali bratislavskí krajskí policajti.



„Obvinený mal v nedeľu okolo 22:00 po predchádzajúcej hádke napadnúť svojho 47-ročného brata. Tomu sa pokúsil spôsobiť ťažkú ujmu na zdraví sekerou, ktorou mu zaťal do vrchnej časti hlavy. Muž utrpel týmto ťažké zranenia, s ktorými bol prevezený do jednej z bratislavských nemocníc na ošetrenie. Na miesto privolaní policajti útočníka obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie," napísali policajti.



Po vykonaní potrebných úkonov bolo mužovi vznesené obvinenie a umiestnili ho v cele policajného zaistenia.