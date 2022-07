VODIČ SKONČIL MIMO CESTY A PREVÁTIL SA S AUTOM: Nehodu neprežil

Slanec 1. júla (TASR) - Vážna dopravná nehoda pri obci Slanec v okrese Košice-okolie si v piatok vyžiadala život 75-ročného vodiča. Došlo k nej krátko pred 10.30 h na ceste smerom na Slanské Nové Mesto, informovala polícia.



Podľa doterajších zistení vodič z okresu Košice-okolie s vozidlom značky Suzuki Vitara pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, a pri prejazde pravotočivej zákruty s obmedzením rýchlosti na 70 kilometrov za hodinu prešiel do protismeru. Tam v tom čase 70-ročný vodič viedol nákladné vozidlo zn. Avia, ktorý napriek snahe už nedokázal zrážke zabrániť. Pravdepodobne po bočnom kontakte dostalo osobné auto balans, zišlo z cesty, prevrátilo sa a nakoniec ostalo stáť na kolesách.



"Vodiča Suzuki si do svojej opatery na mieste prevzali leteckí záchranári a s ťažkými zraneniami ho previezli do nemocnice. Žiaľ, aj napriek snahe záchranárov vodič krátko po prevoze v nemocnici svoj boj o život prehral," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Dychová skúška šoféra nákladného auta prítomnosť alkoholu nepotvrdila. To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok nebohý vodič, bude zisťované pri nariadenej pitve.



Počas dokumentovania nehody bol úsek cesty v jednom smere neprejazdný a premávku riadili príslušníci Policajného zboru. Okolnosti nehody budú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.