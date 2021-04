Po konflikte pri Novom Štrbskom plese hrozí dvom mužom väzenie

Štrba 26. apríla (TASR) – Trojročné väzenie hrozí dvom mužom po konflikte, ku ktorému došlo v piatok popoludní pri jazere Nové Štrbské pleso. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Dvojica slovne i fyzicky napadla ďalšieho muža.



Dvaja 63-roční muži, jeden z obce Badín a druhý z Košíc, prevracali podľa jej slov parkovacie zábrany. Okoloidúci 37-ročný muž zo Štrby na osobnom vozidle značky Nissan Patrol sa ich opýtal, čo robia a prečo poškodzujú majetok obce.



„Nastala slovná výmena názorov, muži vulgárne nadávali vodičovi a došlo aj na fyzické útoky. Jeden z nich udrel 37-ročného muža rukoväťou lyžiarskej palice do tela a druhý ho kopol lyžiarkou do nohy. Nasledovala aj rana päsťou. Jeden z mužov vzal nôž a prepichol vodičovi prednú a zadnú pneumatiku. Muž zo Štrby utrpel zranenie, ktoré si vyžiadalo ošetrenie, škodu na vozidle vyčíslil na 800 eur," uviedla Ligdayová s tým, že policajná hliadka oboch agresívnych mužov zadržala a boli umiestnení do cely policajného zaistenia.



„Dychové skúšky u nich vykonané mali pozitívny výsledok a to v hodnotách približne 1,7 promile. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Vysokých Tatrách obom zadržaným mužom vzniesol obvinenie z prečinu poškodzovania cudzej veci a z prečinu výtržníctva," dodala krajská policajná hovorkyňa.